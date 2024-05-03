Захарова: поставленное Киеву оружие уже «всплывает» в странах коллективного Запада

«Непосредственно на территории стран коллективного Запада уже совершаются по миру теракты, в которых замешано это (поставленное Украине — прим. ТАСС) оружие, — сказала она. — Не только теракты, но и в зонах конфликтов это оружие всплывает, и никто из граждан западных стран не гарантирован от того, что не станет жертвой того самого оружия и тех самых идеологем, которые были Западом привиты киевскому режиму».