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Захарова: поставленное Киеву оружие уже «всплывает» в странах коллективного Запада

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Вооружения, поставленные на Украину, уже появляются в странах Запада. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Непосредственно на территории стран коллективного Запада уже совершаются по миру теракты, в которых замешано это (поставленное Украине — прим. ТАСС) оружие, — сказала она. — Не только теракты, но и в зонах конфликтов это оружие всплывает, и никто из граждан западных стран не гарантирован от того, что не станет жертвой того самого оружия и тех самых идеологем, которые были Западом привиты киевскому режиму».

Захарова обратила внимание, что все аналогичные Украине проекты Запада «заканчивались одинаково».

«Эти самые созданные и вскормленные коллективным Западом террористы на Запад же возвращались», — отметила дипломат.

НАТО
Захарова Мария