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Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о возмездии за Крым

Ответом на агрессивные действия против Крыма и Крымского моста станет сокрушительный удар возмездия, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала она.

По ее словам, украинская армия уже применила по Крыму «нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS».

Захарова добавила, что ожидаемые Украиной «после Пасхи» первые самолеты F-16 киевские власти намерены использовать для ударов по Крымскому мосту.

Ранее агентство Reuters аннулировало и вновь переопубликовало материал с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах Украины по России.

В нем Кэмерон заявлял об использовании Вооруженными силами Украины британского оружия по территории России.

«Украина имеет на это право», — цитирует Кэмерона Reuters. Глава МИД Британии находился тогда с визитом в Киеве.

Резонанс, который вызвало заявление Кэмерона, вынудил Лондон «дать заднюю», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв новости.

Украинские власти неоднократно заявляли о намерении нанести новые удары по Крымскому мосту.

Захарова Мария
дипломатия