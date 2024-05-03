Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о возмездии за Крым

«Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», — сказала она.
По ее словам, украинская армия уже применила по Крыму «нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS».
Захарова добавила, что ожидаемые Украиной «после Пасхи» первые самолеты F-16 киевские власти намерены использовать для ударов по Крымскому мосту.
Ранее агентство Reuters аннулировало и вновь переопубликовало материал с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах Украины по России.
В нем Кэмерон заявлял об использовании Вооруженными силами Украины британского оружия по территории России.
«Украина имеет на это право», — цитирует Кэмерона Reuters. Глава МИД Британии находился тогда с визитом в Киеве.
Резонанс, который вызвало заявление Кэмерона, вынудил Лондон «дать заднюю», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отзыв новости.
Украинские власти неоднократно заявляли о намерении нанести новые удары по Крымскому мосту.