Инаугурация президента России в 2024 году

После выборов, проходивших в период с 15 по 17 марта, 21 марта 2024 года по результатам обработки ВЦИК 100% протоколов официально было объявлено, что 87,28% избирателей проголосовали за самовыдвиженца Владимира Путина.
Торжественный ритуал вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации будет проведен 7 мая. Эта церемония называется инаугурацией. Рассказываем, что такое инаугурация президента России, как она будет проводиться в 2024 году и кто будет присутствовать на данном мероприятии.
Что такое инаугурация президента простыми словами
Слово «инаугурация» происходит от латинского inauguro, что в переводе на русский означает «освящать», «посвящать». То есть термин подразумевает процедуру вступления главы государства в должность в торжественной обстановке.
На мероприятии глава государства произносит речь, прописанную в Конституции РФ, положив на нее правую руку. В соответствии с главным законом РФ, срок правления главы государства составляет шесть лет.
Когда состоится инаугурация Владимира Путина в РФ: дата и время церемонии
Процедура вступления в должность президента проходит спустя шесть лет с момента предыдущей инаугурации. В случае если возникает необходимость проведения второго тура или при досрочных выборах, инаугурация производится на 30-й день после официального оглашения победителя выборов.
Датой проведения инаугурации в 2024 году определено 7 мая, поскольку в эту же дату шесть лет назад Владимир Путин вступил в должность Президента России.
Время проведения торжественного мероприятия — 12:00 мск.
Где пройдет инаугурация президента России
Торжественный ритуал будет проведен в сердце столицы — в Андреевском зале Кремлевского дворца. Зал является традиционным местом проведения инаугурации начиная с 2000 года.
Кто будет присутствовать на инаугурации президента
В перечень присутствующих на инаугурации входят:
- члены Совета Федерации;
- депутаты Государственной думы;
- руководители Администрации Президента;
- судьи Конституционного суда РФ.
Помимо них, в качестве почетных гостей приглашаются кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и представители общественных объединений и организаций. Также на мероприятии будут присутствовать представители средств массовой информации.
Список гостей в 2024 году на данный момент не разглашается.
Этапы проведения инаугурации президента
В Кремлевском дворце в Москве уже проходят репетиции мероприятия. Торжественное мероприятие проходит по четко установленному плану, который годами практически не подвергался изменениям. Рассказываем, что включает в себя каждый этап церемонии.
1. Сбор гостей
Пройдя через Кутафью и Боровицкую башни, главный и Благовещенский подъезды, приглашенные окажутся в Кремлевском дворце. По парадной лестнице они поднимутся в Александровский, Андреевский и Георгиевский залы, между которыми проложена красная ковровая дорожка, где рассядутся по своим местам. За проходящим в Андреевском зале мероприятием приглашенные будут иметь возможность наблюдать через установленные в других залах мониторы.
На церемонии введен обязательный дресс-код: мужчины должны быть одеты в строгие костюмы темного цвета или в парадную военную форму, а женщины могут выбрать между платьем ниже колена, но выше середины икры, и костюмом. Использование мобильных телефонов запрещено.
Приглашенные гости должны будут пройти в Кремлевский дворец до 11:15, так как позже двери для них будут закрыты.
2. Торжественное открытие
В Андреевский зал через Георгиевский и Александровский залы знаменосцы проходят с Государственным флагом России, Конституцией, Штандартом президента и Знаком президента России — копией золотого ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Все это сопровождается торжественной музыкой, исполняемой живым оркестром.
После того как председатель Конституционного суда (КС) и председатели обеих палат парламента — Государственной думы и Совета Федерации — поднимутся на подиум, на трибуне председателем КС справа будет размещена Конституция РФ, а слева — Знак президента.
3. Прибытие президента России
За несколько минут до церемонии вступающий в должность президент приезжает в Большой Кремлевский дворец через Спасские ворота. Президента сопровождает кортеж.
Будущий глава государства принимает рапорт часового Кремля, а затем, пройдя через главный вход, поднимается по парадной лестнице, состоящей из 66 ступеней, и мимо всех присутствующих гостей и гвардейцев Президентского полка ровно в полдень поднимается на подиум Андреевского зала.
4. Инаугурация
Кульминационным событием торжества становится речь, которую произносит президент России, положив на Конституцию РФ правую руку. Текст состоит из 33 слов и закреплен в главном законе страны. Глава государства обещает соблюдать права и свободы человека, а также защищать суверенитет государства.
После произнесения речи президент официально вступает в должность. Председатель КС вручает ему Штандарт главы РФ и Знак президента. После чего в зале включается государственный гимн, а над куполом президентской резиденции возводится Штандарт главы государства.
5. Завершение церемонии инаугурации
Так как глава государства является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России, в честь него на Кремлевской набережной производят 30 выстрелов из артиллерийских пушек. Такое количество залпов является максимальным в иерархии военных почестей.
6. Парад Президентского полка
Президент покидает Кремлевский дворец и выходит на Соборную площадь, на которой начинается парад Президентского полка — традиционная часть торжественного ритуала инаугурации президента России.
На Соборной площади Президентский полк пройдет торжественным маршем. В 2018 году в церемонии помимо кавалеров принимали участие 50 лошадей и всадников.
В этот знаменательный день военнослужащие полка выполняют особенно важные функции от начала и до конца мероприятия. Репетиция парада Президентского полка будет проводиться вплоть до 7 мая, так как должны быть отработаны синхронные действия с учетом шага лошадей и музыки живого оркестра.
7. Отставка действующей власти
В связи с инаугурацией президента РФ, согласно 4 главе статьи 117 пункта 4, Правительство РФ во главе с премьер-министром складывает свои полномочия.
Новый президент может назначить временно исполняющего обязанности премьер-министра, который займется формированием нового кабинета министров. В его полномочия входит предложение президенту кандидатов. Глава государства вправе отклонить или утвердить их.
Где смотреть инаугурацию Владимира Путина 7 мая в 2024 году
Инаугурация президента будет транслироваться на Первом канале, «России 1», НТВ. Также трансляция будет доступна на сайтах федеральных интернет-изданий, каналов и в социальных сетях.
Сценарий инаугурации президента Владимира Путин в России
- Гости до 11:15 входят в Кремлевский дворец и занимают места в Георгиевском, Александровском и в Андреевском зале. В последний знаменосцы вносят Государственный флаг, Знак президента и специальный экземпляр Конституции, который хранится в библиотеке президента РФ в его резиденции в Кремлевском дворце.
- Затем на подиум поднимаются председатели КС и обеих палат парламента. Первый кладет на трибуну Конституцию с правой стороны, так как глава государства будет произносить речь, положив на нее правую руку, а Знак президента — с левой.
- Президент на крыльце Кремлевского дворца принимает рапорт коменданта, проходит через главный вход, поднимается по парадной лестнице и оказывается на подиуме в Александровском зале. Все это сопровождается торжественным маршем Чайковского, исполняемым живым оркестром.
- У трибуны президент приносит присягу, произносит речь, состоящую из 33 слов, после чего председатель КС объявляет его главой государства и вручает символы власти.
- Официальная часть завершается 30 залпами из артиллерийских пушек на Кремлевской набережной. Затем президент на Соборной площади принимает парад Президентского полка.
Автор: Анна Морозова