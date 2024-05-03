Инаугурация президента России в 2024 году

Пройдя через Кутафью и Боровицкую башни, главный и Благовещенский подъезды, приглашенные окажутся в Кремлевском дворце. По парадной лестнице они поднимутся в Александровский, Андреевский и Георгиевский залы, между которыми проложена красная ковровая дорожка, где рассядутся по своим местам. За проходящим в Андреевском зале мероприятием приглашенные будут иметь возможность наблюдать через установленные в других залах мониторы.