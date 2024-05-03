Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны заявил о шести военных учениях в ЕС вблизи Беларуси

Глава Минобороны сказал о шести военных учениях ЕС, которые проходят вблизи Беларуси.

Источник: Ваяр

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что на данный момент в сопредельных с Беларусью странах Евросоюза проходят шесть военных учений, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Хренин подчеркнул, что концентрация войск НАТО вблизи границ Беларуси по-прежнему остается высокой. Также белорусская сторона отмечает высокий уровень проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки.

— На сегодняшний день на территории сопредельных с нами стран проходит шесть учений, — прокомментировал министр обороны.

Еще Хренин добавил, что в рамках учения «Защитник Европы» большое количество техники и личного состава передвигаются по территории европейских стран, в том числе и авиационная техника.

— Поэтому решением главнокомандующего (президента Беларуси Александра Лукашенко. — Ред.) в рамках проводимой внезапной проверки Вооруженных сил были проверены дежурные силы по противовоздушной обороне, как они выполняют свои задачи боевого дежурства, охраняя нашу воздушную границу, — уточнил глава Минобороны.

учения