Узбекистан упал на 11 позиций в рейтинге свободы прессы

При этом правозащитная организация отмечает, что ситуация со свободой СМИ продолжает стремительно ухудшаться во всем мире — число нападений на журналистов растет, как и число стран, в которых условия работы для сотрудников массмедиа описываются как «катастрофические». В прошлом году 36 стран мира оказались в категории тех, где независимая журналистика практически невозможна. Это рекорд последних десяти лет.