Узбекистан упал на 11 позиций в рейтинге свободы прессы

Всего в список, ежегодно публикуемый во Всемирный день свободы печати, попали 180 стран. Лучше всего дела обстоят в Норвегии, Дании и Швеции, хуже всего со свободой в Афганистане, Сирии и Эритрее.
В Узбекистане ситуацию со свободой СМИ «Репортеры без границ оценивают как “очень сложную”. В отчете организации говорится, что власти страны “контролируют СМИ и большую группу блогеров, тесно связанных с правительством”, в медиасфере “преобладают цензура, надзор и самоцензура”.
«Репортеры без границ» также отмечают, что в Узбекистане чиновники без колебаний оказывают экономическое давление или пытаются коррумпировать журналистов.
«Рост независимых СМИ также во многом сдерживается законами и постановлениями, которые ограничивают их финансирование, особенно со стороны иностранных организаций, поддерживающих свободную прессу».
Среди соседних стран лучше всего со свободой СМИ обстоят в Кыргызстане — 120 место, хуже всего в Туркменистане — 175 место. Казахстан в этом рейтинге занял 142 место, Таджикистан — 155, Россия — 162, а Беларусь — 167.
При этом правозащитная организация отмечает, что ситуация со свободой СМИ продолжает стремительно ухудшаться во всем мире — число нападений на журналистов растет, как и число стран, в которых условия работы для сотрудников массмедиа описываются как «катастрофические». В прошлом году 36 стран мира оказались в категории тех, где независимая журналистика практически невозможна. Это рекорд последних десяти лет.