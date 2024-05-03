NYT: Украине придется месяцами ожидать прибытия западной военной помощи

По ее информации, американские официальные лица полагают, что могут пройти месяцы, прежде чем обещанные США, Великобританией и ФРГ вооружения «поступят в количестве, достаточном для укрепления обороны Украины на поле боя».
Среди причин, осложняющих немедленную передачу Киеву вооружения, газета называет опасения американской стороны из-за возможного ослабления подразделений НАТО, у которых придется изъять часть военной техники для отправки на Украину. Другая часть пакета помощи Киеву — 155-миллиметровые боеприпасы — не может быть поставлена в короткие сроки из-за их дефицита по всему миру.
По словам неназванного американского чиновника, украинским военным потребуется время, чтобы освоить переданную им технику. По этой причине большая часть тяжелого вооружения американского производства и боеприпасов к ним не будет доставлена на Украину «до конца лета — или даже позже», добавил источник.