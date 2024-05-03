NYT: Украине придется месяцами ожидать прибытия западной военной помощи

По словам неназванного американского чиновника, украинским военным потребуется время, чтобы освоить переданную им технику. По этой причине большая часть тяжелого вооружения американского производства и боеприпасов к ним не будет доставлена на Украину «до конца лета — или даже позже», добавил источник.