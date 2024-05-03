Минобороны Украины признало годными к службе в тылу больных ВИЧ и раком

4 мая на Украине вступает в силу приказ, который отменяет статус «ограниченно годен» и предусматривает, что ранее получившие его люди должны пройти повторный медицинский осмотр. На это им дали девять месяцев. Тех, кого после осмотра признают непригодными, уволят со службы и исключат из воинского учета.