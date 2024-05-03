Президент Узбекистана провел встречи с представителями иностранных компаний

Как отмечает пресс-служба президента, на встрече с руководителями ряда ведущих компаний Европы особое внимание было уделено перспективам инвестиционного и инновационного партнерства, реализации конкретных проектов в сферах водоснабжения, гражданской авиации, производства строительных материалов, туризма и других.

С европейской стороны во встрече приняли участие председатель и генеральный директор Suez Сабрина Суссан, генеральный директор Arsenale Group Паоло Барлетта, президент корпорации Airbus по Европе Йохан Пелисье и президент компании Linde по Европе и Ближнему Востоку Оливер Пфанн.

Сообщается, что здесь были обсуждены конкретные планы американского бизнеса по расширению присутствия в Узбекистане, внедрению передового опыта развития финансовых инструментов и механизмов, а также реализации проектов в различных отраслях. Кроме того, достигнута договоренность о проведении в этом году в городе Ташкенте бизнес-форума с участием флагманских компаний и банков США.