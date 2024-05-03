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Президент Узбекистана провел встречи с представителями иностранных компаний

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев принял руководителей европейских, американских и китайских компаний. На встречах обсуждались вопросы расширения иностранного бизнеса в Узбекистане, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Встречи прошли 3 мая в резиденции «Куксарой» в рамках программы третьего Ташкентского международного инвестиционного форума и заседания Совета иностранных инвесторов.

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Как отмечает пресс-служба президента, на встрече с руководителями ряда ведущих компаний Европы особое внимание было уделено перспективам инвестиционного и инновационного партнерства, реализации конкретных проектов в сферах водоснабжения, гражданской авиации, производства строительных материалов, туризма и других.

С европейской стороны во встрече приняли участие председатель и генеральный директор Suez Сабрина Суссан, генеральный директор Arsenale Group Паоло Барлетта, президент корпорации Airbus по Европе Йохан Пелисье и президент компании Linde по Европе и Ближнему Востоку Оливер Пфанн.

Также Мирзиёев принял делегацию во главе с председателем Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм. Во встрече приняли участие руководители компаний Air Products, CNH Industrial и Silverleaf.

Сообщается, что здесь были обсуждены конкретные планы американского бизнеса по расширению присутствия в Узбекистане, внедрению передового опыта развития финансовых инструментов и механизмов, а также реализации проектов в различных отраслях. Кроме того, достигнута договоренность о проведении в этом году в городе Ташкенте бизнес-форума с участием флагманских компаний и банков США.

Реализацию крупных проектов президент также обсудил руководителями ведущих китайских компаний.

С председателем корпорации CAMCE Ван Бо глава государства обсудил аспекты строительства Олимпийского городка в Ташкенте, а также расширения портфеля текущих проектов в области энергетики, промышленности и инфраструктуры.

С президентом компании Goldwind Цао Чжиганом были рассмотрены перспективы участия компании в развитии «зеленой» энергетики в Узбекистане. С компанией, которая является ведущим мировым производителем ветряных турбин, достигнута договоренность о локализации производства компонентов ветряных электростанций и ускорении реализации текущих проектов.

С China Southern Power Grid обсуждены вопросы реализации проектов строительства ветряных электростанций в Бухарской области, гидроаккумулирующих станций и высоковольтных линий электропередач по всей стране.

Также здесь была достигнута договоренность о строительстве технопарка в Ташкентской области и привлечении в него крупных китайских компаний.

Напомним, Узбекистан на три года освободил иностранных инвесторов от налогов на дивиденды по акциям и предоставил ряд других возможностей.

Шавкат Мирзиеев