Беларусь и РФ вскоре реализуют планы развития единой системы ПВО

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Единая региональная система ПВО Союзного государства эффективна и не требует каких-либо изменений, в ближайшее время будут реализованы планы по ее дальнейшему развитию, заявил начальник зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Северинчик в интервью изданию Sb.by.
Он отметил, что все принципы, которые были заложены при создании системы, себя полностью оправдывают. Идет постоянный обмен информацией и опытом. Но на достигнутом военные двух стран останавливаться не собираются.
«Имеются планы по дальнейшему развитию, которые будут в ближайшее время реализованы», — сказал Северинчик.
По его словам, в Беларуси анализируют применение восками РФ вооружений в ходе СВО и определяют потребность в тех или иных средствах противовоздушной обороны. Начальник зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО уточнил, что в стране рассматривают вопрос о возможном принятии на вооружение комплекса «Панцирь-СМ». Кроме того, в Беларуси проводится модернизация советских зенитных ракетных комплексов.
«В ближайшее время мы поставим на вооружение белорусскую разработку — комплекс “Бук-МБ”, который отвечает современным требованиям и позволяет вести работу по всем типам воздушных целей», — добавил Северинчик.
Данный комплекс средней дальности способен обеспечить обнаружение и перехват всех типов маневрирующих аэродинамических целей — от беспилотников до крылатых ракет.
Кроме того, белорусский комплекс может одинаково эффективно работать в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Северинчик обратил внимание на то, что подразделения, которые выполняют задачи, находятся в постоянной готовности. А в случае если к границе приближается какой-либо объект, дежурные силы приводят в готовность.
«Также радиотехнические войска обнаруживают и классифицируют данную цель, а после выдают ее зенитно-ракетным войскам. И при пересечении государственной границы, например, беспилотный летательный аппарат, получивший в ходе ведения боевой работы классификацию объекта-нарушителя, подлежит уничтожению», — сказал он.