Беларусь и РФ вскоре реализуют планы развития единой системы ПВО

По его словам, в Беларуси анализируют применение восками РФ вооружений в ходе СВО и определяют потребность в тех или иных средствах противовоздушной обороны. Начальник зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО уточнил, что в стране рассматривают вопрос о возможном принятии на вооружение комплекса «Панцирь-СМ». Кроме того, в Беларуси проводится модернизация советских зенитных ракетных комплексов.