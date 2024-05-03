Армия Эстонии предложила соседям задуматься о блокаде Балтики для России

Ранее 3 апреля представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала, что Москва жестко ответит на попытки ограничить проход судов в Балтийском море. Такие действия будут расценены «как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры», предупредила она. По словам Захаровой, в СМИ Дании идет «раздувание целой кампании» относительно танкеров с российской нефтью в балтийских водах: в Копенгагене опасаются, что суда непригодны или не застрахованы, что может привести к экологической катастрофе. В то же время, сказала Захарова, в Дании «заткнулись и молчат в тряпочку» по поводу последствий для экологии из-за подрыва «Северных потоков» в 2022 году.