Радий Хабиров объяснил, почему он будет выдвигаться на выборы главы Башкирии.

Член Совета при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества, журналист, ведущая программы «Вести. Интервью» ВГТРК «Башкортостан» Светлана Валиева сегодня во время пленарного заседания VII Гражданского форума задала вопрос Радию Хабирову, почему он принял решение вновь баллотироваться на пост главы Башкортостана.
«Для меня важно всё, что связано со специальной военной операцией, и в такое время нельзя бросать наши батальоны, наших ребят, многие из которых поверили в меня. Это своего рода мое моральное обязательство перед ними. У меня есть своя команда и этот путь мы должны вместе пройти и выполнить свои обязательства друг перед другом. За это время мы успели уже что-то сделать хорошее. Но многие программы и проекты, которые мы заложили, будут давать отдачу в течение ближайших пяти лет. Эти проекты важно выполнить до конца, выполнить свои обязательства перед обществом и людьми», — отметил Радий Хабиров.