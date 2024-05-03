Радий Хабиров объяснил, почему он будет выдвигаться на выборы главы Башкирии.

«Для меня важно всё, что связано со специальной военной операцией, и в такое время нельзя бросать наши батальоны, наших ребят, многие из которых поверили в меня. Это своего рода мое моральное обязательство перед ними. У меня есть своя команда и этот путь мы должны вместе пройти и выполнить свои обязательства друг перед другом. За это время мы успели уже что-то сделать хорошее. Но многие программы и проекты, которые мы заложили, будут давать отдачу в течение ближайших пяти лет. Эти проекты важно выполнить до конца, выполнить свои обязательства перед обществом и людьми», — отметил Радий Хабиров.