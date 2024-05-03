Миссия МВФ: восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Молдова в целом успешно выполняет условия Международного валютного фонда (МВФ), хотя некоторые структурные реформы продвигаются с опозданием. Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ Клары Миры по итогам обсуждения с кабмином экономических показателей республики.
Миссия МВФ во главе с Мирой пробыла в Молдове с 22 апреля до 2 мая. Эксперты МВФ провели встречи с правительством Молдовы в рамках обсуждения пятого обзора программы механизма расширенного кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), а также первого обзора программы механизма устойчивости и долгосрочного развития (RSF).
В своем заявлении глава миссии МВФ отметила, что восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось из-за ситуации, сложившейся в регионе на фоне конфликта на Украине.
«ВВП в реальном выражении вырос в 2023 году на 0,7%, что ниже прогнозируемых МВФ на время последнего обзора программы 2%. Основной причиной стало более слабое восстановление внутреннего спроса, особенно частного потребления и инвестиционной деятельности».
Там также отметили, что восстановление экономики республики продолжится в 2024 году, причем ее рост составит 2,6%, что также меньше, чем прогнозировалось ранее.
По мнению МВФ, рисками для восстановления экономического роста Молдовы могут стать возможные потрясения в энергетическом секторе или новая волна беженцев. Благоприятными факторами для экономики страны были названы более быстрые, чем ожидалось, темпы экономического роста в странах-торговых партнерах Молдовы, более быстрый прогресс на пути к вступлению в ЕС и ускорение структурных реформ.
Как заявила Мира, обсуждения пятого обзора ECF/EFF и первого обзора RSF между Молдовой и МВФ продолжатся «для достижения соглашения на уровне экспертов в ближайшем будущем».