Миссия МВФ: восстановление молдавской экономики идет медленнее, чем ожидалось

По мнению МВФ, рисками для восстановления экономического роста Молдовы могут стать возможные потрясения в энергетическом секторе или новая волна беженцев. Благоприятными факторами для экономики страны были названы более быстрые, чем ожидалось, темпы экономического роста в странах-торговых партнерах Молдовы, более быстрый прогресс на пути к вступлению в ЕС и ускорение структурных реформ.