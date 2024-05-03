Источник: американские военные в Нигере объявили повышенную готовность

Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между Соединенными Штатами и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон заявил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.