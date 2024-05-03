Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: американские военные в Нигере объявили повышенную готовность

Военные США в Нигере объявили повышенную готовность из-за специалистов из России.

Источник: AP 2023

НИАМЕЙ, 3 мая — РИА Новости. Американские военные в Нигере объявили повышенную готовность из-за размещения российских специалистов на одной базе с ними, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах африканской страны.

«Россияне разместились на 101-й авиабазе рядом с американцами. Там же несут службу около 150 итальянских военных и около ста немцев. <…> Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках, бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что немцы и итальянцы ведут себя спокойно. Последние совершают утреннюю пробежку возле российских военнослужащих.

В пятницу в Пентагоне сообщили, что российские силы и американские военные находятся на территории авиабазы нигерийских ВВС 101 в районе международного аэропорта города Ниамей до вывода США своего контингента из этой африканской страны.

В середине апреля корреспондент РИА Новости уточнил, что российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.

Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между Соединенными Штатами и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон заявил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.

В среду американский военный чиновник рассказал агентству, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу.

В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски сообщала РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики Соединенных Штатов в отношении Африки.