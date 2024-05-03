Источник: американские военные в Нигере объявили повышенную готовность

НИАМЕЙ, 3 мая — РИА Новости. Американские военные в Нигере объявили повышенную готовность из-за размещения российских специалистов на одной базе с ними, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах африканской страны.
«Россияне разместились на 101-й авиабазе рядом с американцами. Там же несут службу около 150 итальянских военных и около ста немцев. <…> Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках, бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — заявил собеседник агентства.
Источник добавил, что немцы и итальянцы ведут себя спокойно. Последние совершают утреннюю пробежку возле российских военнослужащих.
В пятницу в Пентагоне сообщили, что российские силы и американские военные находятся на территории авиабазы нигерийских ВВС 101 в районе международного аэропорта города Ниамей до вывода США своего контингента из этой африканской страны.
В середине апреля корреспондент РИА Новости уточнил, что российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.
Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между Соединенными Штатами и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон заявил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.
В среду американский военный чиновник рассказал агентству, что США в рамках вывода войск из этой страны передислоцировали примерно 60 военных в Германию, где они продолжат службу.
В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военных в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски сообщала РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики Соединенных Штатов в отношении Африки.