В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу

КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Государственное телевидение Молдавии впервые за 30 лет не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинева, заявил в пятницу мэр молдавской столицы Ион Чебан.
«Сегодня я с удивлением узнал, что общественное телевидение Moldova-1 не будет вести трансляцию богослужения в канун Пасхи», — сказал Чебан в видеокомментарии, который он опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, мэрия Кишинева намерена своими силами организовать онлайн-трансляцию в соцсетях.
«Мы приняли решение транслировать богослужение в прямом эфире на страницах мэрии в соцсетях, но приглашаем к сотрудничеству все желающие телеканалы. Мы подключим к потоку трансляции бесплатно».
Ранее в пятницу пресс-служба администрации молдавского президента сообщила, что глава республики Майя Санду провела отдельные встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром, между ними состоялась беседа в контексте пасхальных праздников. Санду призвала митрополитов «способствовать сохранению мира в Молдавии и во всем мире». Другие подробности не приводятся.