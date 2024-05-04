В Молдавии впервые за 30 лет не будут транслировать пасхальную службу

Ранее в пятницу пресс-служба администрации молдавского президента сообщила, что глава республики Майя Санду провела отдельные встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром, между ними состоялась беседа в контексте пасхальных праздников. Санду призвала митрополитов «способствовать сохранению мира в Молдавии и во всем мире». Другие подробности не приводятся.