Bloomberg: G7 рассматривает выделение Киеву пакета помощи на $50 млрд

По его сведениям, США пытаются добиться того, чтобы соглашение о выделении помощи было подписано на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Как отмечает агентство, переговоры по этой теме идут тяжело и заключение соглашения может занять несколько месяцев.