В Европе призвали Грузию не упустить исторический шанс

Мишель рассказал, что в телефонном разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе он выразил поддержку протестующим против закона об иностранных агентах. Он подчеркнул, что призыв граждан страны к созданию открытого демократического и плюралистичного общества должен быть услышан.