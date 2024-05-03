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«Фланги осыпаются». В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе, из-за чего украинские фланги начали осыпаться, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов», — спрогнозировал он.

По мнению Бортника, Россия также может создать буферную зону в Харьковской области. В нее, как полагает политолог, могут войти такие крупные города, как Харьков и Сумы.

На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.