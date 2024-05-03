«Фланги осыпаются». В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Донбассе

На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.