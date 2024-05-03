Эрдоган рассказал о целях торговых санкций против Израиля

Говоря о влиянии торгового эмбарго Турции в отношении Израиля на турецкий бизнес, Эрдоган отметил, что «с последствиями данного шага [торговых санкций], которые появятся в будущем», власти «будут разбираться в координации и консультациях с деловым миром». Он также выразил надежду, что меры Турции против Израиля станут примером для других стран, которых беспокоит обстановка на Ближнем Востоке. При этом турецкий лидер указал, что ожидает «нападений со стороны Запада» за это решение Анкары.