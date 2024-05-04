Экс-советник Пентагона назвал главный приоритет американцев

Ранее Макгрегор заявлял, что США не готовы к мировой войне. Он отмечал, что Вашингтон прилагает большие усилия для создания иллюзии того, что США всё еще остаются великой державой, но внутренние проблемы США указывают на отход от основ, на которых строилось это государство, что, по мнению экс-советника Пентагона, «разрушает страну изнутри».