ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине, но не будет оглашать его до выборов. Об этом сообщила в пятницу газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник, близкий к политику, который намерен попытаться вернуться в Белый дом.
«Существует план, но он не будет обсуждать его в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия», — сказал источник.
Вместо этого, сообщил собеседник издания, Трамп сконцентрируется на простом послании, что он сможет остановить конфликт, в попытке завоевать голоса тех избирателей, которые выступают за его мирное разрешение. «Он хочет остановить бойню. Это и есть наклейка на бампер: “Трамп остановит бойню”», — добавил источник, имея в виду стикеры с политическими лозунгами кандидатов, которыми их сторонники украшают свои автомобили.
В конце апреля в интервью журналу Time Трамп заявил, что в случае избрания не будет выделять помощь Украине, если Европа не будет также выделять средства.
Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.