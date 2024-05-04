Telegraph: Трамп разработал план по мирному разрешению конфликта на Украине

Вместо этого, сообщил собеседник издания, Трамп сконцентрируется на простом послании, что он сможет остановить конфликт, в попытке завоевать голоса тех избирателей, которые выступают за его мирное разрешение. «Он хочет остановить бойню. Это и есть наклейка на бампер: “Трамп остановит бойню”», — добавил источник, имея в виду стикеры с политическими лозунгами кандидатов, которыми их сторонники украшают свои автомобили.