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Politico: США опасаются отправлять Украине дроны MQ-9, потому что РФ может их сбить

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Украина просит у США многоцелевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper, но Вашингтон не решается их отправлять, опасаясь, что Россия может их сбить.

Источник: Reuters

Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, БПЛА занимает первое место в списке вооружений, которые Украина просит у Соединенных Штатов. Это связано с тем, что ВСУ планируют ряд военных операций на лето и ищут новые способы выявления российских целей глубоко за линией фронта. Киев заинтересован в применении MQ-9 Reaper только для разведки. При этом издание подчеркивает, что украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой предоставить беспилотники, но Вашингтон опасается, что ВС РФ могут их сбить.

MQ-9 Reaper («Жнец») — модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems («Дженерал атомикс аэронотикал системз»). Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ час. Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 24 часа. Он способен нести на себе ракеты класса «воздух — земля», «воздух — воздух», а также бомбы с лазерным наведением.