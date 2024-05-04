Politico: США опасаются отправлять Украине дроны MQ-9, потому что РФ может их сбить

По их данным, БПЛА занимает первое место в списке вооружений, которые Украина просит у Соединенных Штатов. Это связано с тем, что ВСУ планируют ряд военных операций на лето и ищут новые способы выявления российских целей глубоко за линией фронта. Киев заинтересован в применении MQ-9 Reaper только для разведки. При этом издание подчеркивает, что украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой предоставить беспилотники, но Вашингтон опасается, что ВС РФ могут их сбить.