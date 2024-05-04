Посол РФ связал обвинения со стороны США в кибератаках с выборами

«Американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. Очевидно, что подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы. Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую “российскую угрозу” и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем», — говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.