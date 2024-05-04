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Посол РФ связал обвинения со стороны США в кибератаках с выборами

Россия воспринимает обвинения США в кибератаках как «образчик мегафонной дипломатии», «лживую пропаганду» и «провокационный вброс», заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он связал появление таких сообщений с приближением выборов президента США.

Источник: РИА "Новости"

«Американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. Очевидно, что подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы. Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую “российскую угрозу” и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем», — говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат отметил, что Россия неоднократно предлагала американцам передавать какие-либо подозрения по официальным каналам с предоставлением доказательств. Он отметил, что для Москвы борьба с криминалом является приоритетной и неотъемлемой частью государственной политики по противодействию преступности. По словам господина Антонова, Россия «никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем».

Посол РФ отметил, что «лживая пропаганда» и отказ от диалога подрывает международную безопасность. По его словам, подавляющая часть компьютерных атак происходит с территории США.

Евросоюз и НАТО накануне, 3 мая, обвинили Россию в кибератаках на ведомства Чехии и социал-демократическую партию (SPD) Германии. Госдепартамент США в свою очередь осудил «злонамеренную киберактивность» РФ. Москва назвала обвинения безосновательными.

дипломатия