Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS

Отмечается, что боевики пытались ударить ракетами ATACMS.
«Дежурными средствами ПВО четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — сказано в сообщении.
Накануне политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что после получения от США дальнобойных ракет ATACMS, вооруженные силы Украины, скорее всего, не будут тратить их на точечные удары, а используют концентрированно, но вряд целью для такой массированной атаки будет выбран Крымский мост.
В ночь на 30 апреля ВСУ атаковали Крым оперативно-тактическими ракетами ATACMS, которые получили от США. Цели были сбиты, но на земле рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, о чем предупредил крымчан глава республики Сергей Аксенов.
Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что вооруженные силы Украины будут снова попытаться атаковать Крым с применением ATACMS.