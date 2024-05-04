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Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Очередную попытку киевского режима атаковать Крымский полуостров при помощи полученного от Запада вооружения пресекли российские силы в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что боевики пытались ударить ракетами ATACMS.

«Дежурными средствами ПВО четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — сказано в сообщении.

Накануне политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что после получения от США дальнобойных ракет ATACMS, вооруженные силы Украины, скорее всего, не будут тратить их на точечные удары, а используют концентрированно, но вряд целью для такой массированной атаки будет выбран Крымский мост.

В ночь на 30 апреля ВСУ атаковали Крым оперативно-тактическими ракетами ATACMS, которые получили от США. Цели были сбиты, но на земле рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, о чем предупредил крымчан глава республики Сергей Аксенов.

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что вооруженные силы Украины будут снова попытаться атаковать Крым с применением ATACMS.