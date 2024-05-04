Василий Голубев поддержал развитие ЮФУ до 2029 года

Глава Ростовской области Василий Голубев поддержал развитие Южного федерального университета до 2029 года, сообщили в вузе.
Развитие ЮФУ включает в себя и организацию образовательных и научно-исследовательских процессов, модернизацию инновационной деятельности.
Как пояснили в вузе, практику и стажировку студентов в организациях региона, помогают организовать министерства, ведомства и общественные организации. Кроме того в ЮФУ каждый год проводится научно-образовательный форум.
Поддержку вузу оказывают и донские инновационные и образовательные кластеры. Они активно поддерживают технологическое предпринимательство среди студентов и молодых ученых Ростовской области.