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Василий Голубев поддержал развитие ЮФУ до 2029 года

Поддержку вузу оказывают и донские инновационные и образовательные кластеры.

Источник: Аргументы и факты

Глава Ростовской области Василий Голубев поддержал развитие Южного федерального университета до 2029 года, сообщили в вузе.

Развитие ЮФУ включает в себя и организацию образовательных и научно-исследовательских процессов, модернизацию инновационной деятельности.

Как пояснили в вузе, практику и стажировку студентов в организациях региона, помогают организовать министерства, ведомства и общественные организации. Кроме того в ЮФУ каждый год проводится научно-образовательный форум.

Поддержку вузу оказывают и донские инновационные и образовательные кластеры. Они активно поддерживают технологическое предпринимательство среди студентов и молодых ученых Ростовской области.