Глава МИД отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях озвучила Швейцария, созывая мирную конференцию по Украине без участия России. «Эта инициатива не имеет перспективы, никакого действительно реального дипломатического смысла. Потому что достичь каких-то конкретных договоренностей в рамках этого саммита просто не суждено», — уверен Сергей Алейник.
Он заявил, что белорусская сторона также пока не получала приглашения к участию в конференции. «Мы исходим из того, что любое мирное урегулирование этого конфликта и любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без участия и России, и Беларуси абсолютно бесперспективны», — подчеркнул глава МИД.
Алейник: обсуждения вопросов европейской безопасности без участия России и Беларуси бесперспективны
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива Швейцарии по проведению мирного саммита по Украине без участия Беларуси и России не имеет перспективы. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, сообщает БЕЛТА.
Глава МИД отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях озвучила Швейцария, созывая мирную конференцию по Украине без участия России. «Эта инициатива не имеет перспективы, никакого действительно реального дипломатического смысла. Потому что достичь каких-то конкретных договоренностей в рамках этого саммита просто не суждено», — уверен Сергей Алейник.