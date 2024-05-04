Алейник: обсуждения вопросов европейской безопасности без участия России и Беларуси бесперспективны

Глава МИД отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях озвучила Швейцария, созывая мирную конференцию по Украине без участия России. «Эта инициатива не имеет перспективы, никакого действительно реального дипломатического смысла. Потому что достичь каких-то конкретных договоренностей в рамках этого саммита просто не суждено», — уверен Сергей Алейник.



Он заявил, что белорусская сторона также пока не получала приглашения к участию в конференции. «Мы исходим из того, что любое мирное урегулирование этого конфликта и любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без участия и России, и Беларуси абсолютно бесперспективны», — подчеркнул глава МИД.