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Комитет искусственного интеллекта создали в Казахстане

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет — Комитет искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление правительства.

Постановление правительства РК от 27 апреля 2024 года «О некоторых вопросах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК» опубликовано на портале ИС «Юрист».

Согласно документу, в Казахстане ликвидировали Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Этим же постановлением было создано новое ведомство — Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП.

В числе функций нового ведомства указаны:

  • формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
  • обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
  • выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;
  • осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта;
  • утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;
  • согласование документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта.

Отметим, что сейчас на официальном сайте МЦРИАП указано, что в структуру министерства входят пять комитетов — Комитет телекоммуникаций, Комитет государственных услуг, Комитет геодезии и картографии, Комитет по информационной безопасности и Аэрокосмический комитет.

Корреспондент NUR.KZ обратился в министерство для получения более подробной информации о новом комитете. Там обещали предоставить информацию позднее.

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