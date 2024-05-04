Комитет искусственного интеллекта создали в Казахстане

Постановление правительства РК от 27 апреля 2024 года «О некоторых вопросах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК» опубликовано на портале ИС «Юрист».
Согласно документу, в Казахстане ликвидировали Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Этим же постановлением было создано новое ведомство — Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП.
В числе функций нового ведомства указаны:
- формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
- обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
- выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;
- осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта;
- утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;
- согласование документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта.
Отметим, что сейчас на официальном сайте МЦРИАП указано, что в структуру министерства входят пять комитетов — Комитет телекоммуникаций, Комитет государственных услуг, Комитет геодезии и картографии, Комитет по информационной безопасности и Аэрокосмический комитет.
Корреспондент NUR.KZ обратился в министерство для получения более подробной информации о новом комитете. Там обещали предоставить информацию позднее.