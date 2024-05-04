Комитет искусственного интеллекта создали в Казахстане

Отметим, что сейчас на официальном сайте МЦРИАП указано, что в структуру министерства входят пять комитетов — Комитет телекоммуникаций, Комитет государственных услуг, Комитет геодезии и картографии, Комитет по информационной безопасности и Аэрокосмический комитет.