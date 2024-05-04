Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом Президента Российской Федерации вручил медали “Золотая Звезда” российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе», — отметили в министерстве.
«Страна, президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное — в стремлении к победе. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед, и берегите себя!» — сказал Шойгу, слова которого приводят в Минобороны РФ.
Герои СВО
Один из награжденных — гвардии младший сержант Буян Кулар — сообщил, как он со своим отрядом штурмовал опорные пункты противника. «Незаметно подошли, уничтожили больше отделения пехоты противника, закрепились на основном направлении», — вспоминает Кулар.
Рядовой Сергей Тринадцатый рассказал, что его подразделение получило приказ зачистить от украинских военных лесополосу. Оказалось, что силы ВСУ там уже готовили диверсию. «Завязался бой, противник вызвал подкрепление, которое подошло оперативно. Противник был разделен на три группы, которые пытались обойти нас с флангов. Бой длился пять с половиной часов. В ходе боя я принял командование на себя. Мы продолжали удерживать рубеж. На поле боя мы никого не оставили. Всех своих мы забрали», — поведал рядовой.
В свою очередь подполковник Анатолий Сысоев рассказал, как силами понтонно-переправочных подразделений в сжатые сроки его подчиненные смогли эвакуировать мирных жителей из района переправы и оперативно перебросить войска объединения с одного направления на другое. Гражданское население и военные, которые находились на переправе, были направлены в укрытие, никто при этом не пострадал. «Благодаря профессионализму каждого военнослужащего понтонно-переправочных и инженерно-саперных подразделений смогли выполнить задачу точно и в срок», — подчеркнул Сысоев.