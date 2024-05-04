Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Рядовой Сергей Тринадцатый рассказал, что его подразделение получило приказ зачистить от украинских военных лесополосу. Оказалось, что силы ВСУ там уже готовили диверсию. «Завязался бой, противник вызвал подкрепление, которое подошло оперативно. Противник был разделен на три группы, которые пытались обойти нас с флангов. Бой длился пять с половиной часов. В ходе боя я принял командование на себя. Мы продолжали удерживать рубеж. На поле боя мы никого не оставили. Всех своих мы забрали», — поведал рядовой.