Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии

«Пока идет настройка новых отношений. Взаимоотношения с африканскими странами, с Гамбией в том числе, нарастают. Идет целенаправленный правильный поиск тех точек соприкосновений, которые могли бы быть нам полезны. Европа отрезана на данный момент, Америка тоже. Латинская Америка — с ней все непросто, она во многом под влиянием США находится. Поэтому такие поездки, как визит в Гамбию, — это инициатива и желание нашего Раиса развивать эти отношения. Он очень внимателен к деловым контактам», — прокомментировал «Татар-информу» поездку Минниханова председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.