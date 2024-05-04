Казанский Кремль назвал основную цель поездки Рустама Минниханова в Гамбию

«Гамбия — мусульманская страна. В этом году она председательствует в ОИС. По аналогии с БРИКС: Россия председательствует в БРИКС в этом году, поэтому у нас проходит саммит. А Гамбия председательствует в ОИС в этом году, поэтому этот саммит у них проходит», — пояснила собеседница агентства.