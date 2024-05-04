В РУз планируют разработать стандарт соцуслуг для лиц, подвергшихся насилию

«В связи с этим предлагается ввести новую трехуровневую систему оказания социальных услуг жертвам насилия. Так, на уровне махалли социальный работник, инспектор по профилактике и женская активистка будут изучать случаи притеснения и постоянно отслеживать ситуацию. На уровне района в центрах “Инсон” будут оказываться психологические, юридические и другие виды социальных услуг без требования защитного ордера».