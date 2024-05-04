В РУз планируют разработать стандарт соцуслуг для лиц, подвергшихся насилию

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Узбекистане планируется разработать стандарт социальных услуг для лиц, подвергшихся насилию. Будет также развиваться деятельность негосударственных некоммерческих организаций в этой сфере.
Эти и другие предложения по расширению масштаба оказания социальных услуг рассмотрели на совещании с Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечалось, что по данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире подвергается той или иной форме насилия. В развитых странах налажена оперативная психологическая, медицинская и юридическая помощь жертвам насилия.
В Узбекистане услуги, оказываемые женщинам, подвергшимся притеснению и насилию, отсутствуют на уровне махалли. Качество практической помощи на уровне районов также не высоко, подчеркнули на совещании.
«В связи с этим предлагается ввести новую трехуровневую систему оказания социальных услуг жертвам насилия. Так, на уровне махалли социальный работник, инспектор по профилактике и женская активистка будут изучать случаи притеснения и постоянно отслеживать ситуацию. На уровне района в центрах “Инсон” будут оказываться психологические, юридические и другие виды социальных услуг без требования защитного ордера».
В отделениях экстренной помощи больниц организуют комнаты первичного содействия.
Кроме того, будут предприняты меры по предотвращению насилия в сферах образования и трудовых отношений.
«При этом будет разработана программа исправления лиц, совершивших насилие, которая будет реализована при согласовании с центром “Инсон”. Будет внедрен порядок ведения органами внутренних дел реестра лиц, совершивших насилие».
В ходе совещания также шла речь о стимулировании труда лиц с инвалидностью, оказании социальных услуг лицам, подвергшимся притеснению и насилию.
Сегодня продукция предприятий, работниками которых являются лица с инвалидностью, закупаются на основе прямых договоров в рамках госзаказа только в случае, если учредителем предприятия является объединение инвалидов.
Вместе с тем в стране действуют 669 предприятий и 8,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, 50% работников которых составляют лица с инвалидностью.
«В целях создания более широких возможностей для их деятельности предлагается разрешить закупать напрямую в рамках государственного заказа также и продукцию всех организаций и индивидуальных предпринимателей, не менее 50 процентов работников которых составляют лица с инвалидностью».
Благодаря этому около 3 тысяч предпринимателей смогут обеспечить работой примерно 20 тысяч лиц с инвалидностью.
Президент одобрил эти предложения и дал дополнительные указания по их практической реализации.