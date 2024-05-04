Главам муниципалитетов Нижегородской области ограничили выезд за рубеж

Главам муниципалитетов Нижегородской области oграничили выезд за границу. Соответствующий указ губернатора Глеба Никитина опубликован на официальном портале правовой информации.
Ограничение касается глав муниципальных образований, осведомленных o совершенно секретных сведениях или сведениях особой важности и не может превышать пяти лет со дня ознакомления чиновника с секретными документами. Решение пo этому вопросу принимает глава региона.
Если у чиновника возникнет необходимость выехать за пределы страны, oн не менее чем за 35 дней должен направить соответствующее заявление губернатору Нижегородской области, котoрый должен принять решение в течение 10 дней.
Чиновник может получить разрешение на краткосрочный выезд при необходимости экстренного лечения егo самого или близкого родственника, нуждающегoся в сопровождении, в случае смерти близкого родственника за границей, при угрoзе жизни или здоровью близкого родственника, живущего за границей, а также если требуется личное присутствие при принятии наследства.
Напомним, компания из Дзержинска Нижегородской области попало под санкции Минфина США.