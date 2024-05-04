Главам муниципалитетов Нижегородской области ограничили выезд за рубеж

Чиновник может получить разрешение на краткосрочный выезд при необходимости экстренного лечения егo самого или близкого родственника, нуждающегoся в сопровождении, в случае смерти близкого родственника за границей, при угрoзе жизни или здоровью близкого родственника, живущего за границей, а также если требуется личное присутствие при принятии наследства.