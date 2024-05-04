Хабиров признался, кого считает лучшей частью общества

«Представители НКО, как я считаю, лучшая часть нашего общества. Это люди, которые помогают другим в самых разных направлениях — поддерживают участников СВО и их семьи, людей с ОВЗ, других наших самых уязвимых жителей. Они делают это не потому, что это государственная задача, не за деньги, а в силу своих внутренних мотивов, порывов души», — написал руководитель республики на своей странице в соцсетях.