Сообразили на троих. Газовый союз РФ, Казахстана и Узбекистана состоялся

Россию, Казахстан и Узбекистан еще с советских времен связывает газотранспортная система Азия-Центр мощностью 45−50 млрд куб. м. в год и газопровод Урал-Бухара мощностью 8 млрд куб. м. в год, и это является еще одним аргументом в пользу дееспособности тройственного союза, причем наибольшую отдачу получит именно наша страна. «Для нас это выгодно вдвойне, ведь никаких дополнительных вложений делать не требуется, — уверен Игорь Юшков. — Для поставок можно использовать инфраструктуру газопровода “Средняя Азия — Центр”, построенного еще во времена СССР. Правда, работать он будет в реверсном режиме, но это не затратно. Фактически идея тройственного союза реализовалась. Громких заявлений и излишней помпезности не было, но получилось даже лучше, чем планировали», — заключил эксперт.