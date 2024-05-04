Сообразили на троих. Газовый союз РФ, Казахстана и Узбекистана состоялся

Идея создания тройственного газового союза в составе России, Казахстана и Узбекистана впервые была озвучена в конце ноября 2022 года. Вопреки скептическим прогнозам многих аналитиков, проект фактически реализовался, специально для aif.ru сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, хотя официальных заявлений об этом не было.
Российская инициатива по созданию тройственного союза с Казахстаном и Узбекистаном предполагала координацию между Москвой, Астаной и Ташкентом вопросов, связанных с развитием транспортной, перерабатывающей и сбытовой газовой инфраструктуры, направленной как на внутренние рынки, так и на внешние. Впервые идею озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября 2022 года, отметив, что предложение исходит от президента РФ Владимира Путина, и практически сразу многие аналитики скептически оценили перспективы проекта. Позже прохладное отношение к идее газового союза со стороны Узбекистана только усилило критику.
«Объявление о создании тройственного газового союза напугало среднеазиатские страны. Многие политики в этом регионе стали угрожать, что Россия скупит на корню всю газовую отрасль Казахстана и Узбекистана, и потом будет диктовать цены на топливо».
Но экономические законы еще никто не отменял, на практике оказалось, что сотрудничество выгодно всем. Во всех центральноазиатских странах, кроме Туркменистана, есть дефицит газа, у всех собственная добыча падает, а потребление растет.
«В итоге в июне 2023 года Узбекистан подписал контракт с “Газпромом” на поставку 2,8 млрд куб. м., в год начиная с ноября 2023 года, а теперь ведутся переговоры о увеличении объемов до 10−15 млрд куб. м. ежегодно, — указал Игорь Юшков. — В Казахстане похожая ситуация, с этой страной либо в текущем, либо в следующем году также планируется подписание контракта», — подчеркнул эксперт.
Россию, Казахстан и Узбекистан еще с советских времен связывает газотранспортная система Азия-Центр мощностью 45−50 млрд куб. м. в год и газопровод Урал-Бухара мощностью 8 млрд куб. м. в год, и это является еще одним аргументом в пользу дееспособности тройственного союза, причем наибольшую отдачу получит именно наша страна. «Для нас это выгодно вдвойне, ведь никаких дополнительных вложений делать не требуется, — уверен Игорь Юшков. — Для поставок можно использовать инфраструктуру газопровода “Средняя Азия — Центр”, построенного еще во времена СССР. Правда, работать он будет в реверсном режиме, но это не затратно. Фактически идея тройственного союза реализовалась. Громких заявлений и излишней помпезности не было, но получилось даже лучше, чем планировали», — заключил эксперт.