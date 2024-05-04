В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы

Старт был объявлен на площади Освобождения главой госадминистрации города Романом Иванченко. «Девятое мая — это день, который всегда напоминает нам о героизме и самоотверженности наших предков, о тех, кто сражался и погиб за наше будущее. Их подвиг мы чтим и помним. Это — наша общая история и память», — сказал мэр в своем приветственном слове.