В Приднестровье прошел велопробег в честь Дня Победы

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. В приднестровском городе Бендеры в субботу прошел велопробег в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне, сообщил телеканал «Первый Приднестровский».
Старт был объявлен на площади Освобождения главой госадминистрации города Романом Иванченко. «Девятое мая — это день, который всегда напоминает нам о героизме и самоотверженности наших предков, о тех, кто сражался и погиб за наше будущее. Их подвиг мы чтим и помним. Это — наша общая история и память», — сказал мэр в своем приветственном слове.
Дистанция пробега — 15 километров. Любой желающий смог присоединиться. Педали крутили коллективами и целыми семьями. Участие приняли более четырех сотен человек. Самому младшему — 6 лет, самому старшему — 70 лет.
На маршруте велопробега по Бендерам были запланированы остановки для возложения цветов — на площади Героев и в парке «Победа» в микрорайоне Ленинском. Финишировали участники в Бендерской крепости.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.