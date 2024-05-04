Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев планирует 8−9 мая визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Москву 8—9 мая, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью ТАСС.

Посол напомнил, что встречи между президентами двух стран проходят регулярно.

«После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза — на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8−9 мая планируется визит нашего президента в Москву».

Посол Казахстана в России Даурен Абаев

В этом году Казахстан председательствует в ШОС и ОДКБ. Соответственно, в рамках этих форматов также будут встречи между лидерами.

«Кроме того, мы собираемся в Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией. Повестка достаточно насыщенная на этот год».

Посол Казахстана в России Даурен Абаев

8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.

Путин Владимир