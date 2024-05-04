Токаев планирует 8−9 мая визит в Россию

Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью ТАСС.
Посол напомнил, что встречи между президентами двух стран проходят регулярно.
«После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза — на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8−9 мая планируется визит нашего президента в Москву».
«Кроме того, мы собираемся в Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией. Повестка достаточно насыщенная на этот год».
8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.