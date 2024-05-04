Токаев планирует 8−9 мая визит в Россию

«После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза — на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8−9 мая планируется визит нашего президента в Москву».