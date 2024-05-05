Стало известно о гибели бойца из Эхирит-Булагатского района в зоне СВО

Иван Бобров родился 17 сентября 1990 года в многодетной семье в селе Тугутуй. В 2007 году он окончил школу, а через год был призван на сочную службу в армию. После службы мужчина поступил в Политехнический институт на факультет «Эксплуатация зданий и сооружений». Получив диплом, он начал работать в иркутской компании в должности инженера-механика. 29 сентября 2022 года мужчину мобилизовали.