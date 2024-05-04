Радий Хабиров посетил обновленный Дом культуры в селе Урман-Бишкадак.

«Самое главное — это люди. И здесь работают специалисты, потому что здание можно построить, а если здесь не будет людей, которые будут методистами по культуре, по художественной деятельности, библиотекарями, то ничего не будет. Здесь всё это есть. То, что мы начали развивать территорию Торатау, приводит к тому, что близлежащие населённые пункты становятся привлекательнее для жизни. Есть рабочие места, есть социалка», — поделился своим мнением с агентством «Башинформ» Радий Хабиров.