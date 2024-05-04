Радий Хабиров посетил обновленный Дом культуры в селе Урман-Бишкадак.

Сегодня, 4 мая в рамках рабочей поездки по Ишимбайскому району Радий Хабиров ознакомился с деятельностью Урман-Бишкадакского сельского Дома культуры. Он находится у подножия горы Торатау и является центром всех мероприятий, туристических маршрутов Ишимбайского района и Башкортостана.
Начальник отдела культуры администрации Ишимбайского района Альфия Тимербулатова пояснила, что здание было построено в 1982 году. Здесь есть зрительный зал на 300 мест, а также спортзал и библиотека.
При Доме культуры созданы коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения, кружки. Одним из стал башкирский народный фольклорный коллектив «Йәш йөрәктәр», постоянный участник телевизионного конкурса «Байыҡ» исполнителей башкирского танца, занимает призовые места.
В рамках федерального проекта «Культура» в 2023 году в здании были выполнены строительно-монтажные работы на сумму 45,2 млн рублей.
Глава республики во время общения с коллективом дома культуры пригласил их в Уфу на Китап-байрам, который пройдет в столице Башкортостана с 24 по 26 мая.
«Самое главное — это люди. И здесь работают специалисты, потому что здание можно построить, а если здесь не будет людей, которые будут методистами по культуре, по художественной деятельности, библиотекарями, то ничего не будет. Здесь всё это есть. То, что мы начали развивать территорию Торатау, приводит к тому, что близлежащие населённые пункты становятся привлекательнее для жизни. Есть рабочие места, есть социалка», — поделился своим мнением с агентством «Башинформ» Радий Хабиров.