Организаторов автопробега к 9 Мая в Молдавии призвали изменить маршрут

«Я считаю, что многоуважаемые представители ЕС у нас в гостях, а хозяева — мы. Процветание города — наша заслуга, потому что мы платим налоги. Мы каждый день живем в этом городе, и человек, который приходит сюда один раз в год или вообще один раз за жизнь, не должен нам указывать. Считаю, что решение властей провокационное — это делается для того, чтобы нас столкнуть лбами».