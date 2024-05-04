Организаторов автопробега к 9 Мая в Молдавии призвали изменить маршрут

КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Полиция Молдавии призвала организаторов автопробега в честь 9 Мая в Кишиневе изменить маршрут и собраться в двухстах метрах от центральной площади города, где в это же время начнутся торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Европы, сообщила журналистам гражданский активист, лидер общественной организации «Izvorul Speranței» («Источник надежды») Диана Карпински.
Ранее миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику.
«Сегодня в мэрии прошли переговоры организаторов мероприятий ко Дню Победы, со стороны властей были представители полиции и охраны президента. Нам рекомендовали собираться в двухстах метрах от площади и изменить маршрут автопробега. Нас отдалили от центральной площади, чтобы нас не видели, потому что придет много уважаемых людей», — сказала Карпински на выходе из мэрии.
Активистка выразила сожаление, что власти решили провести День Европы 9 мая и отдали площадку иностранцам.
«Я считаю, что многоуважаемые представители ЕС у нас в гостях, а хозяева — мы. Процветание города — наша заслуга, потому что мы платим налоги. Мы каждый день живем в этом городе, и человек, который приходит сюда один раз в год или вообще один раз за жизнь, не должен нам указывать. Считаю, что решение властей провокационное — это делается для того, чтобы нас столкнуть лбами».
Она подчеркнула, что автопробег 9 мая состоится, мероприятие инициировали несколько общественных организаций Молдавии патриотической направленности.
В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил эту инициативу.