Радий Хабиров ознакомился с деятельностью Башкирского кадетского корпуса.

«Я в первый раз здесь. Не заезжал, хотел спокойно пройти вот как сегодня. Замечательные ребята, кадеты наши, замечательный педагогический персонал. Это лучшая кадетская школа в Приволжском округе и ребята — это будущее нашей страны, это будущее нашей армии. Они почти все, каждые 90% поступают в военное училище. Десятки ребят-выпускников уже воюют, и потери уже есть. Выпускники-ребята погибли Замечательный директор, командир. Очень сильная школа», — рассказал Радий Хабиров агентству «Башинформ» о своих впечатлениях.