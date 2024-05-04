Радий Хабиров ознакомился с деятельностью Башкирского кадетского корпуса.

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа в Ишимбае был образован в июле 2013 года, а 26 марта 2014 года ему было присвоено имя Героя России Александра Достовалова. Но свою историю образовательное учреждение ведет еще с 1958 года, когда в городе была открыта школа-интернат № 1, которая с 1997 года стала Республиканской кадетской школой-интернатом.
Сегодня с деятельностью учебного заведения, где готовят будущих специалистов для МЧС России и Воздушно-десантных войск ВС РФ ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Директор кадетского корпуса Александр Медведев рассказал, что на сегодняшний день количество обучающихся составляет 320 человек. Площадь территории кадетского корпуса составляет 3,69 га, на которой размещены: общежитие на 320 мест, два учебных корпуса, столовая, хозяйственный блок, строевой плац, воздушно-десантный городок, спортивные площадки, футбольное поле, общевойсковая полоса препятствий, парашютная и пожарная вышки. В шаговой доступности находится ФОК «Батыр», в котором для кадет проводятся занятия в плавательном бассейне, спортивном и гимнастическом залах.
В корпусе действует свыше 40 кружков и секций: «юный стрелок», армейский рукопашный бой, баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, настольный теннис, а также кружки углубленного изучения основных предметов обучения и художественно-эстетической направленности. Количество педагогических работников составляет 53 человека. В шаговой доступности находится ФОК «Батыр», в котором для кадет проводятся занятия в плавательном бассейне, спортивном и гимнастическом залах.
Шефские организации кадетского корпуса являются Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург и 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ ВС РФ).
«Я в первый раз здесь. Не заезжал, хотел спокойно пройти вот как сегодня. Замечательные ребята, кадеты наши, замечательный педагогический персонал. Это лучшая кадетская школа в Приволжском округе и ребята — это будущее нашей страны, это будущее нашей армии. Они почти все, каждые 90% поступают в военное училище. Десятки ребят-выпускников уже воюют, и потери уже есть. Выпускники-ребята погибли Замечательный директор, командир. Очень сильная школа», — рассказал Радий Хабиров агентству «Башинформ» о своих впечатлениях.
Более половины курсантов — уфимцы, остальные ребята — жители районов республики. Здесь же занимается внук Александра Доставалова Олег Шмидт. Радий Хабиров пообщался с парнем и пожелал ему успехов в учёбе.
Справка. Александр Васильевич Доставалов — уроженец Уфы, российский военнослужащий, десантник, гвардии майор, Герой России. Участвовал в ряде миротворческих операций, в том числе первой и второй чеченских контртеррористических операциях. В 2000 году, будучи заместителем командира парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, военнослужащий отличился в бою у высоты 776 под Аргуном в Чеченской Республике. Александр Доставалов пал в бою с превосходящими силами боевиков, отправившись на защиту личного состава шестой роты. Звание Героя России присвоено ему посмертно.