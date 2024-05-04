Владимир Путин присвоил государственные награды 3 жителям Воронежской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами троих жителей Воронежской области. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 2 мая.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили исполнительного директора Воронежского регионального общественного движения в защиту прав потребителей «Качество нашей жизни» Николая Дегтярева.
За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоили:
- Павлу Королеву — профессору кафедры Воронежской государственной академии спорта;
- Ольге Савинковой — проректору по научно-методической деятельности Воронежской государственной академии спорта.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Владимир Путин объявил благодарность семерым жителям Воронежской области. Кроме того, Надежде Малкиной из Новоусманского района было присвоено почетное звание «Мать-героиня».