Службу охраны и защиты лесного фонда создали в Казахстане

— Новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров. Необходимость в отдельной службе продиктована тем, что противодействие лесным пожарам требует научного подхода к воспроизводству лесов и вырубке деревьев, принятия комплекса профилактических мер и развития соответствующих компетенций. Ожидается, что появление Службы охраны и защиты лесного фонда позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров, повысить оснащенность соответствующих учреждений техникой и оборудованием, а также сформировать качественный кадровый состав в сфере профилактики и тушения природных пожаров, — говорится в сообщении.
На сегодня в Казахстане действует 15 республиканских служб гражданской защиты, которые призваны обеспечивать устойчивое функционирование институтов жизнеобеспечения страны. В их числе: Противопожарная служба, Медицинская служба, Служба химической защиты, Инженерная служба, Служба радиационной защиты, Национальная гидрометеорологическая служба и так далее.