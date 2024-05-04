МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Порошенко

Петр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 год. В настоящее время является депутатом парламента от возглавляемой им партии «Европейская солидарность». После Порошенко президентский пост занял Владимир Зеленский. 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти очередные выборы президента, но они были перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения.