МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Порошенко

В карточке розыска указывается, что Петр Порошенко, 1965 года рождения, уроженец города Болграда Одесской области. Основанием для его розыска значится статья Уголовного кодекса России. Что стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Порошенко, пресс-служба МВД не сообщала.
Петр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 год. В настоящее время является депутатом парламента от возглавляемой им партии «Европейская солидарность». После Порошенко президентский пост занял Владимир Зеленский. 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти очередные выборы президента, но они были перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения.
Вчера, 3 мая, в розыскной базе МВД России появились карточки на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, бывшего главу Минфина Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубиву. Все они также разыскиваются по статье Уголовного кодекса. По какой именно, неизвестно.