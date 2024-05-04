Алиханов пожаловался на недропользователей Куйбышевского карьера

«Ранее предприятие ООО “Карьер” уже привлекалось к административной ответственности за нарушения в сфере добычи полезных ископаемых, подвергалось приостановке деятельности, а также нанесло доказанный в суде ущерб недрам более 50 млн рублей, — написал глава региона. — Предприятие продолжает осуществлять свою деятельность с нарушениями, в этот раз выпуская песковозы без тентовки, создавая угрозу жизни наших граждан на дорогах».