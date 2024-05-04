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Минниханов в Гамбии встретился с лидерами трех африканских стран и главой МИД Турции

Раис РТ, Председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов возглавляет делегацию РФ на юбилейном, 15 по счету Саммите глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА РАИСА РТ

Сегодня он принял участие в церемонии открытия этого международного мероприятия, которое проходит в Гамбии, сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

На полях саммита состоялись встречи Рустама Минниханова с главами некоторых государств Африки и представителями других стран Исламского мира.

Так, Раис Татарстана встретился с Президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Магда Био, главой Гамбии Адамой Бэрроу и лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Состоялась также встреча Рустамаа Минниханова с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.