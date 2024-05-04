Минниханов в Гамбии встретился с лидерами трех африканских стран и главой МИД Турции

Так, Раис Татарстана встретился с Президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Магда Био, главой Гамбии Адамой Бэрроу и лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Состоялась также встреча Рустамаа Минниханова с главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.