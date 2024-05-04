Виталий Хоценко и Серей Шелест провели субботник в омском сквере 70-летия Победы

«Мне кажется все неплохо потрудились. Впереди у нас еще один субботник, проведем его на следующей неделе в рамках месячника чистоты. Всем, кто вышел и прибрался после долгой зимы, хочу сказать спасибо. Важно держать свой город, область в чистоте. Чем больше людей будет помогать в этой работе, тем лучше. А дальше важно не сорить и поддерживать чистоту», — сказал Виталий Хоценко после субботника.