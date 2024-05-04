Виталий Хоценко и Серей Шелест провели субботник в омском сквере 70-летия Победы

Как рассказали в пресс-службе облправительства, Виталий Хоценко и Сергей Шелест вместе со своими командами наводили порядок на прилегающих к скверу территориях, загружали в машины мешки с мусором, и даже помогли убрать мусор после уборки жильцам дома поблизости.
«Мне кажется все неплохо потрудились. Впереди у нас еще один субботник, проведем его на следующей неделе в рамках месячника чистоты. Всем, кто вышел и прибрался после долгой зимы, хочу сказать спасибо. Важно держать свой город, область в чистоте. Чем больше людей будет помогать в этой работе, тем лучше. А дальше важно не сорить и поддерживать чистоту», — сказал Виталий Хоценко после субботника.
Напомним, до 15 мая 2024 года в регионе продлится весенний месячник по благоустройству населенных пунктов в Омской области. К этому сроку предполагается обновить и освежить общественные территории после зимы, высадить деревья, кустарники и цветы.