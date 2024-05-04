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Виталий Хоценко и Серей Шелест провели субботник в омском сквере 70-летия Победы

В субботу, 4 мая 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест вместе с сотрудниками регионального правительства и администрации Омска провел субботник в сквере 70-летия Победы, расположенном на углу улицы Заозерной и проспекта Менделеева в Советском округе Омска.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, Виталий Хоценко и Сергей Шелест вместе со своими командами наводили порядок на прилегающих к скверу территориях, загружали в машины мешки с мусором, и даже помогли убрать мусор после уборки жильцам дома поблизости.

«Мне кажется все неплохо потрудились. Впереди у нас еще один субботник, проведем его на следующей неделе в рамках месячника чистоты. Всем, кто вышел и прибрался после долгой зимы, хочу сказать спасибо. Важно держать свой город, область в чистоте. Чем больше людей будет помогать в этой работе, тем лучше. А дальше важно не сорить и поддерживать чистоту», — сказал Виталий Хоценко после субботника.

Напомним, до 15 мая 2024 года в регионе продлится весенний месячник по благоустройству населенных пунктов в Омской области. К этому сроку предполагается обновить и освежить общественные территории после зимы, высадить деревья, кустарники и цветы.