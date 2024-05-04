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Посол Нидерландов завершил миссию в России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Посол Нидерландов в Москве Хиллес Плух завершил свою миссию в России, сообщило посольство страны в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

В диппредставительстве отметили, что 4 мая в Нидерландах отмечается День поминовения павших. «В этот день вспоминают военных и мирных граждан, погибших во время Второй мировой войны, а также во время других военных конфликтов и миротворческих операций», — указали там. В этой связи сотрудники нидерландского посольства участвуют в церемонии возложения венка у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса на Введенском кладбище в Москве, сообщили в посольстве.

«Участие в торжественной церемонии завершило деятельность господина Хиллеса Бесхоора Плуха в качестве чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в России», — указано в сообщении.

Плух возглавлял посольство Нидерландов в Москве с 2021 года.

дипломатия