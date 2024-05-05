Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил верующих с Пасхой.

Уважаемые православные христиане Башкортостана!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресеньем!
Праздник святой Пасхи для всех христиан — великое торжество всепобеждающей силы жизни, вызывающее чувство обновления и радости, наполняющее душу верой, помыслы — добром, а сердца — любовью.
Сегодня вместе с православными его разделяют все жители Башкортостана независимо от религиозных взглядов. В наше непростое время вера выступает источником духовных сил нашего многонационального народа, его сплочённости и решимости в преодолении любых испытаний.
Православное духовенство вместе с представителями других традиционных религий, как и много веков назад, своими наставлениями помогает найти ответы на сложные жизненные вопросы, приобщает к богатому духовному наследию, учит добродетели.
Благодарю всех, кто добрыми делами помогает участникам специальной военной операции и их семьям, жителям новых российских регионов, а также соотечественникам, пострадавшим от стихии. Вместе мы продолжим укреплять мир и согласие, трудиться на благо республики и всего нашего Отечества.
Пусть светлый праздник Пасхи согреет сердца теплом родных и близких, принесет в каждый дом радость и благополучие!
С праздником вас, будьте счастливы и здоровы!