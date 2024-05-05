Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил верующих с Пасхой.

Благодарю всех, кто добрыми делами помогает участникам специальной военной операции и их семьям, жителям новых российских регионов, а также соотечественникам, пострадавшим от стихии. Вместе мы продолжим укреплять мир и согласие, трудиться на благо республики и всего нашего Отечества.