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Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил верующих с Пасхой

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил верующих с Пасхой.

Источник: Башинформ

Уважаемые православные христиане Башкортостана!

Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресеньем!

Праздник святой Пасхи для всех христиан — великое торжество всепобеждающей силы жизни, вызывающее чувство обновления и радости, наполняющее душу верой, помыслы — добром, а сердца — любовью.

Сегодня вместе с православными его разделяют все жители Башкортостана независимо от религиозных взглядов. В наше непростое время вера выступает источником духовных сил нашего многонационального народа, его сплочённости и решимости в преодолении любых испытаний.

Православное духовенство вместе с представителями других традиционных религий, как и много веков назад, своими наставлениями помогает найти ответы на сложные жизненные вопросы, приобщает к богатому духовному наследию, учит добродетели.

Благодарю всех, кто добрыми делами помогает участникам специальной военной операции и их семьям, жителям новых российских регионов, а также соотечественникам, пострадавшим от стихии. Вместе мы продолжим укреплять мир и согласие, трудиться на благо республики и всего нашего Отечества.

Пусть светлый праздник Пасхи согреет сердца теплом родных и близких, принесет в каждый дом радость и благополучие!

С праздником вас, будьте счастливы и здоровы!

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