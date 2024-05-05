Провокаторы попытались сорвать акцию в Нью-Йорке в память о ветеранах Второй мировой войны

Провокаторы, выкрикивая антироссийские лозунги, попытались заблокировать колонну участников акции, шедшую по Бруклинскому мосту. Затем активисты предприняли попытку перегородить проход к мемориалу воинов, погибших во Второй мировой войне, однако участники акции смогли к нему пройти. Полиция сопровождает участников шествия и не допускает нарушения общественного порядка. Собравшиеся ведут себя мирно и не поддаются на провокации.