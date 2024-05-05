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Провокаторы попытались сорвать акцию в Нью-Йорке в память о ветеранах Второй мировой войны

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Антироссийски настроенные активисты совершили несколько попыток сорвать акцию в Нью-Йорке, посвященную памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй Мировой войн, сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Провокаторы, выкрикивая антироссийские лозунги, попытались заблокировать колонну участников акции, шедшую по Бруклинскому мосту. Затем активисты предприняли попытку перегородить проход к мемориалу воинов, погибших во Второй мировой войне, однако участники акции смогли к нему пройти. Полиция сопровождает участников шествия и не допускает нарушения общественного порядка. Собравшиеся ведут себя мирно и не поддаются на провокации.

Ранее президент общества «Русская молодежь Америки» рассказал корреспоенденту ТАСС, что были попытки не дать провести акцию. Неизвестные обращались к местным властям, однако полиция Нью-Йорка пошла навстречу желающим почтить память ветеранов Второй мировой войны.

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