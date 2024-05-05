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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ возьмёт Киев до завершения СВО

ВС РФ освободят Киев и Одессу ещё до того, как закончится специальная военная операция, такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Ларри Джонсон.

Источник: РИА "Новости"

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

Джонсон отметил, что российские военные будут наступать вплоть до Днепра, однако не будут брать под контроль территории западнее, «если речь не идёт о регионах рядом с Приднестровьем».

Аналитик подчеркнул, что армия РФ добивается серьёзных успехов, а риторика западных государств становится всё более «воинственной».

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина лишится контроля над несколькими крупными городами, в том числе речь идёт о Харькове и Одессе.