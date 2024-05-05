Макрон выступил против установки самоограничений в конфронтации с РФ

«Какая же слабость — априори устанавливать [себе] ограничения по отношению к такому противнику. Напротив, мы должны лишить его всякой видимости, поскольку именно это создает потенциал для сдерживания, — сказал он в интервью газете La Tribune. — Смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно».