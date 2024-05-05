Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон выступил против установки самоограничений в конфронтации с РФ

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией было бы проявлением слабости.

Источник: Reuters

«Какая же слабость — априори устанавливать [себе] ограничения по отношению к такому противнику. Напротив, мы должны лишить его всякой видимости, поскольку именно это создает потенциал для сдерживания, — сказал он в интервью газете La Tribune. — Смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно».

Французский лидер также выступил с утверждением, что Россия «стала дестабилизирующей державой, которая не ставит себе никаких стратегических ограничений».

В четверг Макрон в интервью британскому журналу The Economist допустил возможность рассмотрения вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания Макрона очень опасной тенденцией. Песков добавил, что Россия продолжит СВО на Украине до достижения всех поставленных целей.

Макрон Эмманюэль