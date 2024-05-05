Макрон выступил против установки самоограничений в конфронтации с РФ

«Какая же слабость — априори устанавливать [себе] ограничения по отношению к такому противнику. Напротив, мы должны лишить его всякой видимости, поскольку именно это создает потенциал для сдерживания, — сказал он в интервью газете La Tribune. — Смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно».
Французский лидер также выступил с утверждением, что Россия «стала дестабилизирующей державой, которая не ставит себе никаких стратегических ограничений».
В четверг Макрон в интервью британскому журналу The Economist допустил возможность рассмотрения вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания Макрона очень опасной тенденцией. Песков добавил, что Россия продолжит СВО на Украине до достижения всех поставленных целей.